【附購買連結】港廠 masklab 推彩虹多色口罩! 全獨立包裝現貨售 $78 盒

近來香港口罩廠競爭激烈，除了鬥質素和價錢外，亦鬥到「五顏六色」! 所指是口罩的顏色!

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香港口罩廠 masklab (關於口罩廠詳情可按此瀏覽)就推出 6 色口罩，包括:藍、黃、綠、粉紅、紫、白和黃色，總有一款合大家心水。而且口罩皆是配現貨，訂購後2 日就出貨，唔駛等!

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▲ masklab 彩虹多色口罩

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▲ masklab 口罩

masklab 口罩規格

-達到 EN 14683 Type IIR (歐盟最高標準)

-細菌過濾率 BFE: 99.39%

-液體阻擋 Fluid Resist: 16kPa (120 mmHg)

-透氣壓力差 Delta P: 36.8 Pa/cm² (3.68 mmH2O/cm²)

-含菌量 Microbial Cleanliness: 17.8 cfu/g

-獨立包裝

售價:$78盒/25個

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▲ masklab 口罩採獨立包裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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