【指定分店】愛的家 x 卓悅周六推防疫活動! 最多可獲「買一送一」優惠

近來港牌愛的家口罩不斷推新優惠，今次又跟卓悅推新優惠，指定人士最高可獲「買一送一」優惠!

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愛的家將於本週六推出「社區關懷計劃」第二彈，以優惠價出售愛的家 V99 及 S99 口罩，詳情如下:



第二輪關愛活動詳情



日期：2020年6月20日(星期六)

時間：10:30-17:00

地點：卓悅荃灣沙咀道分店

付款方式：現金或PayMe

優惠詳情：購買V99或S99口罩可享買二送一；長者/學生可享買一送一優惠



-將特設「長者快線」，65歲或以上長者可獲優先購買

除於卓悅荃灣沙咀道分店外，其他卓悅分店亦提供購買 V99 或 S99 口罩買二送一優惠。

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▲ 愛的家S99口罩。

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▲ 愛的家 x 卓悅 「買一送一」優惠!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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