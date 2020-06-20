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藥房售賣三款美國 Medicom 口罩套裝 現貨售$60 套起

行內熱話 03:54 2020/06/20

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 近來東興大藥房不斷有新口罩返貨，今次更有美國品牌 Medicom 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

今次東興大藥房發售的美國品牌 Medicom 口罩不是單售，全以套裝發售，最平售 $60 一套，抵不抵用就見仁見智。 發售套裝如下:

Medicom 口罩套裝 A

【其他內容】  【附購買方法】Wave Mask HK 大優惠! $150 就有 80 個 Level 1 港產口罩 更有機會免費獲取三盒口罩
 

Medicom 口罩套裝 B

【其他內容】 【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

Medicom 口罩套裝 C

店方 WhatsApp 訂貨熱線 : 66392201  到貨日期暫定 6 月20日
取貨地點: 筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

【其他內容】【附訂購方法】藥房平賣理的Level 3獨立包裝口罩 售$50盒/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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