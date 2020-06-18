【今日發售】藥房售賣三款美國 Medicom 口罩套裝 現貨售$60 套起

近來東興大藥房不斷有新口罩返貨，今次更有美國品牌 Medicom 口罩。

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今次東興大藥房發售的美國品牌 Medicom 口罩不是單售，全以套裝發售，最平售 $60 一套，抵不抵用就見仁見智。 發售套裝如下:

▲ Medicom 口罩套裝 A

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▲ Medicom 口罩套裝 B

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▲ Medicom 口罩套裝 C

發售時間:6 月18日下午 5:30

發售地點: 筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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