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【疫市推廣】買九巴月票送口罩! KMB 送自家口罩一盒 30 個

商管策略 23:01 2020/06/17

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新冠肺炎疫情看似放緩，但不可以掉以輕心，口罩仍是日常必需品。九巴今日公布新優惠，購買或延長九巴月票一張的乘客，均可免費獲贈 3 層外科成人口罩一盒。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即

九巴表示由 6 月 25 日起，乘客購買或延長九巴月票一張，即可免費獲贈一盒 30 個的口罩。乘客可帶同相關的八達通卡或八達通產品，於指定日期及時間內往 4 個九巴顧客服務中心 Design1933  換領口罩，每張九巴月票可換領一次。

買九巴月票送口罩



換領地點包括尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心、沙田市中心巴士總站顧客服務中心及屯門市中心巴士總站顧客服務中心，服務時間為每日上午 11 時至下午 2 時及下午 3 時至晚上 8 時。屯門公路轉車站顧客服務中心，換領時間則為每日下午 2 時至晚上 8 時。美孚曼克頓山曼坊商場 Design1933 於星期一至五，上午 11 時至下午 6 時可換領，公眾假期除外。九巴月票有效期首日須為 2020 年 6 月 25 至 8 月 31 日。

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九巴口罩於香港無塵車間所生產，細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少達 95%，過濾層採用 MBPP 白色熔噴無紡布，三層物料有效阻隔飛沫和細菌。  

【其他內容】 【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

買九巴月票送口罩詳情

【其他內容】【附訂購方法】藥房平賣理的Level 3獨立包裝口罩 售$50盒/30個

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撰文 : 何兆洋

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