【遙距營商計劃】業界議員齊指D-Biz審批標準欠透明　加碼10億元釋疑慮

遙距營商計劃（D-Biz） 近日開始陸續批出款項，惜結果令不少人失望：單個項目批款上限本身為 10 萬元，結果批出金額平均只有 3 萬多元，有個案申請９萬僅批兩千元；有資訊科技界人士更直接約見創新及科技局局長表達訴求，要求「加碼」及優化審批流程。立法會資訊科技界議員莫乃光炮轟項目審批透明度不足，令申請人無所適從，亦違背項目扶持中小企的原意。

莫乃光直指現時政府處理方式違背當初承諾：「一開始說好百分百補貼，大家都有共識。但現在就好像政府不夠錢分，見到有 13,000 完申請就『睇餸食飯』，總果大部分申請人只拿到原先的 2、3 成金額，有些甚至只批到數千元。當中到底根據甚麼客觀準則來批出數額？無人知。」

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莫乃光解釋，D-Biz 項目通常分為購買定價產品及訂製項目兩種類型，但兩種類型收到的審批回覆均令人摸不著頭腦：「定價產品就和你說不需要這麼多，然後只批少量錢；訂製項目更過分，指申請人『只要部分功能』便可以，申請人怎麼辦？如果要用這種理由，是不是最少要見一見申請人，聽一聽對方解釋？試問如果要做訂製項目，政府只批出 3 成錢，那最後是要用 3 成錢做完整個項目，抑或要申請人自己補那剩下的 7 成？」

▲ 立法會資訊科技界議員莫乃光。

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莫乃光直斥，受新冠肺炎疫情影響下根本不可能有中小企有閒錢做項目，最後定然放棄，有部分尚未申請 D-Biz 的老闆乾脆放棄申請免得浪費時間。既然項目由政府全額資助，申請人每個項能取得 10 萬元資助本身是「合理期望」；申請項目有「水份」可以預期，但肯定不是矯枉過正將撥款七除八扣。他說：「即使認為 9 成申請有水份，但最後項目平均批出 3 萬多元肯定有問題。」

莫乃光指有不少公司向他投訴政府做法一時一樣，無所適從，並直言：「引入讓申請人解釋、上訴的機制，又或者先一步點明那些情況會判斷為有水份不就好了嗎？」

若果政府原意是想批出少部分錢再由中小企出大份錢完成項目，以免浪費公帑？莫乃光失笑指這絕對是無稽而自打嘴巴：「計劃是想扶助新冠肺炎疫情下經營困難的中小企，他們自然無閒錢。政府看到多人申請，想做得好些的話，那便應該先截龍，將截止日期提前並加碼滿足申請人的需求，例如計劃額外加 10 億元。其實整件事有很多方法能夠處理。現時做法是有負我們的期望。」

▲ （左起）創新及科技局副局長鍾偉強、香港資訊科技聯會會長邱達根、立法會議員葛珮帆、創新及科技局局長薛永恒、創新科技署署長潘婷婷、互聯網專業協會副會長黃麗芳及香港軟件行業協會會長錢國強。

除了業界議員發聲，亦有 IT 界直接向局長表達不滿及要求優化 D-Biz 計劃。香港資訊科技聯會、香港軟件行業協會互聯網專業協會跟創新及科技局及創新科技署會面，爭取向由現時 5 億元基礎資助總額加到 10 億元至 15 億元，以及優化計劃審批流程、建議計劃秘書處分享成功申請案例等，澄清業界對 D-Biz 誤解。

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Photo：Marco Verch＠Flickr