藥房賣日本 Nippon Mask 99% 防護獨立包裝口罩! 售$150/35個

東興大藥房一直為街坊搜羅各類防疫用品，今次開賣日本 Nippon Mask 99% 防護口罩!

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店方在 FB 表示，今次開訂新款的日本牌子口罩，為 Nippon Mask Ultra Soft 口罩，99% 防護，一包 7 個，售價為 $30 包。它提供成人和中童/女士尺寸，全獨立包裝，夏天要更換口罩時最方便。注意此口罩在菲律賓製造。

店方指每人最少要購 5 包，即是 $150/35個，不可混款。預計7月10號到貨

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▲ Nippon Mask 99% 防護成人口罩

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▲ Nippon Mask 99% 防護口罩

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▲ Nippon Mask 99% 防護女士口罩

訂購查詢 >> whatapp 至 66392201

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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