日本 Nippon Mask Ultra Soft 99% 防護獨立包裝口罩 藥房賣 $125/35個

東興大藥房一直為街坊搜羅各類防疫用品，今次開賣日本 Nippon Mask 99% 防護口罩!

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店方表示，今次開訂新款的日本牌子口罩，為 Nippon Mask Ultra Soft 口罩，99% 防護，一包 7 個。它提供成人和中童/女士尺寸，全獨立包裝。注意此口罩在菲律賓製造。

售價方面，$125/5包一套共 35 個。預計 11 月15 日到貨。

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▲ Nippon Mask 99% 防護成人口罩

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▲ Nippon Mask 99% 防護口罩

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▲ Nippon Mask 99% 防護女士口罩

口罩購買連結 (10月30日時開賣)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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