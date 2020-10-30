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日本 Nippon Mask Ultra Soft 99% 防護獨立包裝口罩 藥房賣 $125/35個

行內熱話 15:30 2020/10/30

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 東興大藥房一直為街坊搜羅各類防疫用品，今次開賣日本 Nippon Mask 99% 防護口罩!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即

店方表示，今次開訂新款的日本牌子口罩，為 Nippon Mask Ultra Soft 口罩，99% 防護，一包 7 個。它提供成人和中童/女士尺寸，全獨立包裝。注意此口罩在菲律賓製造。

售價方面，$125/5包一套共 35 個。預計 11 月15 日到貨。

【其他內容】  【附購買詳情】 愈劈愈平! J．Mask 日本質量口罩 售$30/50個

Nippon Mask 99% 防護成人口罩

【其他內容】  【售$0.7一個】 榮華餅家都出港產口罩! Level 2 水平 First Mask 可用$7優惠價換購10個 附購買詳情

Nippon Mask 99% 防護口罩

【其他內容】   【附購買連結】多款Sanrio可愛圖案口罩 獨立包裝一田賣$99/30個

Nippon Mask 99% 防護女士口罩

 口罩購買連結 (10月30日時開賣)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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