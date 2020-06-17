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【疫市營商】行山郊遊激增戶外用品店反要結業？原因一樣：租魔・疫情

業界頭條 19:38 2020/06/17

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全球新冠肺炎疫情肆虐，大批港人藉著假日登山呼吸新鮮空氣，照理行山健體用品需求大增不愁生意，但原來一樣跟零售業般不敵「租魔」，有戶外用品連鎖店，旗下分店生意慘淡，在貴租壓力下惟有結業，推出減價速銷優惠盡最後努力。

「戶外城」將軍澳分店門內貼滿「租約期滿低至 2 折清貨」減價標示。記者向分店職員 Wing 查詢時，她稱現時租約期滿才有此推廣，估計對生意有少許幫助，至於其他分店生意也略差一些。至於問到現時人手問題時，她指現在店員是全職，不會聘請兼職。以這間分店為例，以往每日營業額約港幣 15,000 元，現時只得 4,000 元。她形容，現時生意算慘淡，所以趁 6 月底租約期滿之時結業。

【相關文章】香港零售業超級寒冬 市道疲弱吉舖浮面・裁員潮恐再現

門內貼滿「租約期滿低至2折清貨」大減價標示

新冠肺炎疫情蔓延下全球旅遊出入境受管制，沒有遊客情況下，Wing 表示：「最近香港雖然多了行山客，對生意確有『小小幫助』，但疫情對生意打擊更大，營業額總結仍少約 8 成。」她解釋，戶外城很多顧客其實是買離港旅行用品，封關令下無法外遊，存貨大增無辦法套現；以前夏天會售賣較多冬天款式，現在很多款式也少來貨，現在惟有減價促銷存貨。

【相關文章】【SME學堂】連鎖零售店不敵肺炎撤離港台　反有利新品牌拓展開舖

現時除了戶外用品外，售賣傘子等多元化產品有助幫補生意。

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撰文 : 鍾采餘

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