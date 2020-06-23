  • 31°C
香港時間 : 2020623日 (二) 15:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【遙距營商計劃】D-Biz 撥款需經審計　會計師樓寧「蝕做」望拓新客源

數碼轉型 13:17 2020/06/23

分享：

創新科技署推出的遙距營商計劃（D-Biz），受助人開始陸續收到撥款，惟政府撥款不似預期，每項目批出金額平均只有 3 萬多元，有個案申請 ９萬僅批兩千元，影響中小企申請意欲，環環相扣下亦影響負責審計項目的會計師樓。有會計師樓坦言，審核項目能與中小企建立聯繫，惟現時需設法另闢蹊徑，開拓新客源。

臻亞專業會計服務創立近 3 年，其聯合創辦人張家豪（Jacky）表示：「我和拍檔過往亦幫助不少中小企、上市公司處理各式會計問題，審計亦是其中之一。由於公司成立不久，我們最需要的是開拓客源， D-Biz 某程度能幫助我們與潛在客戶直接對話。」

【相關文章】設Showroom展示方案　供應商藉D-Biz拓智能辦公室業務

臻亞專業會計服務聯合創辦人張家豪。

張家豪續稱，香港有數千間會計師樓，競爭激烈，而傳統宣傳司手法有二：利用網站關鍵字搜索，惜價格高昂， 上萬元的廣告費用通常亦只能保證約數天的宣傳效果；另一個方法是參加商會、酒會等，但建立人脈需要時間，效率較慢。

Jacky 直言是次新冠肺炎疫情影響深遠。他說：「以我們公司為例，有大約一至兩成客戶正申請結業或轉售業務，所以我們要更積極尋找新客戶。D-Biz 單個項目超過 3 萬元就要由執業會計師審計，對我們來說正是商機，畢竟不少東主會親自處理申請事宜，透過 D-Biz 我們便可以聯繫他們，然後再有機會商討此項目審計外的其他合作機會。」

【相關文章】申請D-Biz數碼轉型　老夫子主題餐廳引入手機點餐

Jacky 料透過 D-Biz 發掘新客源的效果會不似預期。

為接觸更多有潛質的客戶，在 D-Biz 審計報價上， 張家豪特意把價錢調低。為小型中小企年度審計項目的市價約需 5,000 至 6,000 元，但由於 D-Biz 審計報價的報銷上限是 3,000 元，報價自然要下調更低，他說：「普遍來說報價都會『蝕做』，報價大約 2,000 元左右，希望這樣能夠廣結善緣。現時我們已寄出近 90 份報價。」

最近 D-Biz 申請人陸續收到申請結果，批出金額皆大幅縮水， Jacky 認為如以 1 個項目最高資助額 10 萬元計算，若中小企需自行支付一半金額以完成項目將非常吃力，會猶豫或重新考慮是否繼續項目，遑論屆時考慮臻亞的其他會計服務。

張家豪指出，透過 D-Biz 發掘新客源的效果雖不似預期，但隨著政府推出「餐飲業處所（社交距離）資助計劃」 (食物環境衞生署) 及「鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃」(通訊事務管理局) 等，臻亞仍有機會與中小企客戶直接面談，笑言疫情下中小企對成本變得更敏感，故更需提供快狠準的高效率服務，利用不同途徑跟中小企共渡時艱。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【遙距營商計劃】企業未能收到100%資助？ 創新科技署：批出金額屬市場合理價格範圍
2020/06/16
【遙距營商計劃】企業未能收到100%資助？ 創新科技署：批出金額屬市場合理價格範圍
【遙距營商計劃】申請九萬元D-Biz批得二千？創業商會望政府釋除審批疑慮
2020/06/17
【遙距營商計劃】申請九萬元D-Biz批得二千？創業商會望政府釋除審批疑慮
數碼轉型 市場拓展 會計師行 疫情 創新科技及應用 D－Biz 創新科技署 香港

上一篇文章

【遙距營商計劃】一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）

下一篇文章

【遙距營商計劃】個案解讀：申請D-Biz太貪心用報盡10萬隨時失預算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹