【遙距營商計劃】D-Biz 撥款需經審計　會計師樓寧「蝕做」望拓新客源

創新科技署推出的遙距營商計劃（D-Biz），受助人開始陸續收到撥款，惟政府撥款不似預期，每項目批出金額平均只有 3 萬多元，有個案申請 ９萬僅批兩千元，影響中小企申請意欲，環環相扣下亦影響負責審計項目的會計師樓。有會計師樓坦言，審核項目能與中小企建立聯繫，惟現時需設法另闢蹊徑，開拓新客源。

臻亞專業會計服務創立近 3 年，其聯合創辦人張家豪（Jacky）表示：「我和拍檔過往亦幫助不少中小企、上市公司處理各式會計問題，審計亦是其中之一。由於公司成立不久，我們最需要的是開拓客源， D-Biz 某程度能幫助我們與潛在客戶直接對話。」

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▲ 臻亞專業會計服務聯合創辦人張家豪。

張家豪續稱，香港有數千間會計師樓，競爭激烈，而傳統宣傳司手法有二：利用網站關鍵字搜索，惜價格高昂， 上萬元的廣告費用通常亦只能保證約數天的宣傳效果；另一個方法是參加商會、酒會等，但建立人脈需要時間，效率較慢。

Jacky 直言是次新冠肺炎疫情影響深遠。他說：「以我們公司為例，有大約一至兩成客戶正申請結業或轉售業務，所以我們要更積極尋找新客戶。D-Biz 單個項目超過 3 萬元就要由執業會計師審計，對我們來說正是商機，畢竟不少東主會親自處理申請事宜，透過 D-Biz 我們便可以聯繫他們，然後再有機會商討此項目審計外的其他合作機會。」

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▲ Jacky 料透過 D-Biz 發掘新客源的效果會不似預期。

為接觸更多有潛質的客戶，在 D-Biz 審計報價上， 張家豪特意把價錢調低。為小型中小企年度審計項目的市價約需 5,000 至 6,000 元，但由於 D-Biz 審計報價的報銷上限是 3,000 元，報價自然要下調更低，他說：「普遍來說報價都會『蝕做』，報價大約 2,000 元左右，希望這樣能夠廣結善緣。現時我們已寄出近 90 份報價。」

最近 D-Biz 申請人陸續收到申請結果，批出金額皆大幅縮水， Jacky 認為如以 1 個項目最高資助額 10 萬元計算，若中小企需自行支付一半金額以完成項目將非常吃力，會猶豫或重新考慮是否繼續項目，遑論屆時考慮臻亞的其他會計服務。

張家豪指出，透過 D-Biz 發掘新客源的效果雖不似預期，但隨著政府推出「餐飲業處所（社交距離）資助計劃」 (食物環境衞生署) 及「鼓勵及早使用 5G 技術資助計劃」(通訊事務管理局) 等，臻亞仍有機會與中小企客戶直接面談，笑言疫情下中小企對成本變得更敏感，故更需提供快狠準的高效率服務，利用不同途徑跟中小企共渡時艱。

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