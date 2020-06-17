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【到貨注意!】$69.9 起屈臣氏 Level 2 港產口罩! 屈臣氏部分門市今午快閃發售

行內熱話 15:46 2020/06/17

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 屈臣氏口罩近來頻頻返貨，繼星期一百佳到貨(按此瀏覽詳情)後，今日又到屈臣氏部分門市到貨!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即

有網民在 FB 群組報料，在今日下午 2:30 左右在太子E 出口附近的屈臣氏門市，有屈臣氏口罩發售，當時仍有少量發售。 事實上，今日中午起有香港多間屈臣氏門市都有返貨，包括:旺角西洋菜街、上水廣場、筲箕灣東大街、銅鑼灣、又一城、荃灣廣場、德福和漢口道等，不過不少分店的存貨已售罄。15：45更新，西九龍中心和秀茂坪店剛到貨。相信今日仍有部分屈臣氏分店未到貨。

屈臣氏口罩售價由 $69.9 起(易賞錢會員價，正價為$79.9)，口罩規格詳情可按此瀏覽。如果大家想買屈臣氏口罩的話，可留意就近屈臣氏分店，或先致電屈臣氏門市查詢是否有貨，以免撲空。

【其他內容】   新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

屈臣氏 Level 2 港產口罩到貨(網民圖片)

【其他內容】【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

【其他內容】   【附購買連結】港廠 Mask Lab 四層納米布型格口罩 售$128 盒/50個 現貨發售

 

屈臣氏 Level 2 港產口罩到貨(網民圖片)

 【其他內容】【附訂購方法】藥房平賣理的Level 3獨立包裝口罩 售$50盒/30個

【其他內容】 【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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