【到貨注意!】$69.9 起屈臣氏 Level 2 港產口罩! 屈臣氏部分門市今午快閃發售

屈臣氏口罩近來頻頻返貨，繼星期一百佳到貨(按此瀏覽詳情)後，今日又到屈臣氏部分門市到貨!

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有網民在 FB 群組報料，在今日下午 2:30 左右在太子E 出口附近的屈臣氏門市，有屈臣氏口罩發售，當時仍有少量發售。 事實上，今日中午起有香港多間屈臣氏門市都有返貨，包括:旺角西洋菜街、上水廣場、筲箕灣東大街、銅鑼灣、又一城、荃灣廣場、德福和漢口道等，不過不少分店的存貨已售罄。15：45更新，西九龍中心和秀茂坪店剛到貨。相信今日仍有部分屈臣氏分店未到貨。

屈臣氏口罩售價由 $69.9 起(易賞錢會員價，正價為$79.9)，口罩規格詳情可按此瀏覽。如果大家想買屈臣氏口罩的話，可留意就近屈臣氏分店，或先致電屈臣氏門市查詢是否有貨，以免撲空。

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▲ 屈臣氏 Level 2 港產口罩到貨(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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