【疫市營商】父親節兼政府派1萬元　商場推贈券印花卡救營業額

零售消費市道因新冠肺炎疫情變差，部分商店減人手縮營業時間。臨近父親節更要推出優惠谷消費；加上政府早前推出的 1 萬元計劃有望在 7 月初收到款項，有地產商為了刺激消費市道，在旗下 6 間商場推出商場贈券及印花卡換領活動。顧客只要在指定商場以電子貨幣消費滿港幣 1,200 元即可換領港幣 600 元商場贈券 1 套及消費印花卡 1 張。

推商場贈券及印花卡吸客

在推廣期內，The Point by SHKP 會員於「新地商場」app（流動應用程式）先以 500 積分換領「新地 6 大商場港幣 600 元商場贈券優先換領證」 1 張，憑證於東港城、北角匯、錦薈坊、上水廣場（2 至 5 樓）、Mikiki 或將軍澳中心，以電子貨幣即日消費滿港幣 1,200 元 (單一商場)，即可換領合共港幣 600 元商場贈券 1 套及「新地 6 大商場消費印花卡」1 張。

推廣日期：2020 年 6 月 17 日至 7 月 16 日（或至換完即止）

換領時間：1:00pm 至 10:00pm

贈券有效至：2020 年 8 月 31 日

換領地點：各參與新地商場之顧客服務中心

▲ 商場贈券涵蓋6個商場

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至於印花卡，顧客可於各個不同的參與商場內以電子貨幣即日單一消費滿港幣 200 元，可於該商場之指定地點獲贈印花 1 個。會員收集滿指定印花數量，即可在發出印花卡之商場換領指定金額的新地商場贈券，最多合共換領港幣 350 元新地商場贈券。贈券只適用於 6 個參與商場。

▲ 以電子貨幣消費滿$200可獲印花1個

▲ 零售市道消費因肺炎疫情變差，部分商店減人手縮營業時間。臨近父親節更要推出優惠谷消費。（圖為北角匯電器商店）

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Photo：The Point by SHKP