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【附訂購方法】藥房平賣理的Level 3獨立包裝口罩 售$50盒/30個

行內熱話 04:13 2020/06/17

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藥房榮華百購早前表示將以超良心價售價理的口罩，現在公開訂購方法詳情! 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次店方將以 $50 盒/30個低於成本價發售理的Level 3獨立包裝口罩，買家需要進行抽籤認購登記，中籤者可獲通知購買。因口罩數量有限，每位中籤者只可限購1件貨品。

【口罩資料 】
1. Ultra Ready 理的外科手術口罩 【M 中碼 】
包裝：30個裝 (獨立包裝)
尺碼：14.5cm x 9cm (中童)
價格：$50

【其他內容】   新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

Ultra Ready 理的外科手術口罩 【M 中碼 】

2. Ultra Ready 理的外科手術口罩【 XS 加細碼 】
包裝：30個裝 (獨立包裝)
尺碼：12cm x 7cm (小童)
價格 $50

【其他內容】【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

Ultra Ready 理的外科手術口罩【 XS 加細碼 】

【產品規格】
符合美國標準ASTM-F2100-11 Level 3的外科口罩
符合EN14683 Type IIR，生產符合 ISO9001標準
細菌過濾效率：BFE > 99％
顆粒過濾效率：PFE > 99％

【其他內容】   【附購買連結】港廠 Mask Lab 四層納米布型格口罩 售$128 盒/50個 現貨發售

口罩登記日期 
2020年6月16日至2020年6月19日 23:59時結束

登記步驟 
1. 讚好及追蹤「榮華百購」，並設定為「搶先看」(按此)
2. 留言  Tag 3 位朋友並加上 #榮華百購(按此)
3. 填寫認購表格 (按此)

抽籤日期 
2020年6月22日

公佈及結果通知 
公佈日期 : 2020年6月23日
結果會在官方專頁公佈及於 2020年 6月23-24日內陸續以 WhatsApp 個別通知 

【其他內容】 【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

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撰文 : 張文啟

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