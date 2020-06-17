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【附購買連結】港廠 Mask Lab 四層納米布型格口罩 售$128 盒/50個 現貨發售

行內熱話 01:00 2020/06/17

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香港口罩廠 Mask Lab HK 表示，將於今日中午 12 時開賣口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 今次發售的是 Mask Lab 四層納米布口罩，售價為 $128 盒/50個，每次限買五盒。口罩會以現貨發售，由於處理訂單及發貨需時，口罩會於訂單成功建立後會於1至2星期內發貨

Mask Lab HK口罩規格

-BFE>99%
-PFE >95% 
-170mm x 92mm 成人
-深藍色口罩

【其他內容】  藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

Mask Lab 四層納米布口罩

口罩訂購連結 <<<  (6月17日12時開賣)

【其他內容】 【附購買連結】台灣製造藍鷹牌 N95 多款小童 3D 口罩 現貨售 $138盒/50個 可門市自取

【其他內容】【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

Mask Lab 四層納米布口罩顏色獨特

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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