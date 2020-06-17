【附購買連結】港廠 Mask Lab 四層納米布型格口罩 售$128 盒/50個 現貨發售

香港口罩廠 Mask Lab HK 表示，將於今日中午 12 時開賣口罩。

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今次發售的是 Mask Lab 四層納米布口罩，售價為 $128 盒/50個，每次限買五盒。口罩會以現貨發售，由於處理訂單及發貨需時，口罩會於訂單成功建立後會於1至2星期內發貨

Mask Lab HK口罩規格

-BFE>99%

-PFE >95%

-170mm x 92mm 成人

-深藍色口罩

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▲ Mask Lab 四層納米布口罩

口罩訂購連結 <<< (6月17日12時開賣)

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▲ Mask Lab 四層納米布口罩顏色獨特

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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