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【疫市營商】人工智能加速　推動企業應用稅務科技

博客論壇 17:40 2020/06/17

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在創新科技發展及全球化進程的大背景下，不同類型和規模的公司開始著手推行數碼轉型（Digital Transformation），提高競爭力及提高客戶體驗。

隨著數碼化成為大趨勢，稅務服務也在逐步轉型以跟上時代的步伐。以往在稅務申報過程中，前期的步驟如把財務數據進行歸類及輸入、審視某項收入或支出是否應徵稅或可作稅務扣除、分析客戶的稅務風險等，以上涉及的每個環節，過往需要大量的人力以及時間。反觀現時，數據分類及輸入數據等瑣碎又不涉及核心技術的前期工作，已可交由人工智能（AI）處理。

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在稅務服務中應用科技後，不但可大大減省前期行政工作的時間，同時大幅降低因人手輸入而引起的錯誤。同樣重要的是，稅務科技打破地域限制，令遙距工作變得可行，可謂是一舉多得。

當前期繁瑣的工作交由人工智能處理，人力資源便可投放於後期更具增值能力的稅務服務，如以上所提及的稅務風險分析，同時可優化稅務服務，從而提供更優質服務予客戶，客戶對此也是喜聞樂見。在人工智能的幫助下，人力資源安排更靈活，騰出更多的人手和時間在具核心技術的環節。

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可是，在稅務咨詢服務（如：集團架構重整）方面，科技在現時仍未能取代人手作深度的分析及提出具針對性的建議。稅務顧問仍然需要與客戶會面，溝通及分析，最後才可向客戶提供全面及有價值的稅務報告。

談及企業數碼化的發展，羅兵咸永道香港最近推出數碼化商業平台 Digital Business Portal，為客戶提供稅務、法律、公司合規等常用文件範本，供客戶在線上編輯，然後可即時下載以備份。亮點之一是網上培訓，提供課程予企業員工學習，網上課程完結後即提供完成證書。

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網上培訓平台凸顯科技的應用和數碼化如何為企業帶來更高的價值。由於工作地點不再受地域所限，企業能簡化行政流程，減省重複瑣碎工作，同時釋放出更多人力及資源於高增值的活動上，提高員工的生產力，專心發展核心業務。對中小企而言更是如此，因他們未必有龐大的人力資源分配及成熟的業務流程，善用稅務科技方案，可優化企業內部管理，即使在家辦公，亦可保證員工辦公的效率。

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Photo：Peter Duran@Flickr

撰文 : 崔慶昭（羅兵咸永道香港稅務合夥人）

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