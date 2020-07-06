【疫市營商】領袖培訓幾千元學費真心值？教實戰Teamwork非紙上談兵

非牟利機構領袖訓練協會（Leadership Training Association，簡稱 LTA）營運近 30 年，專為個人及中小企提供培訓課程。當學員在訓練課程學習到領導技巧後，優秀學員會受邀加入新一屆委員會，親身成為管理層推廣及管理課程，學習領袖的箇中真諦。

LTA 主席許柏陶（Toto）表示，協會核心工作人員約有 13 人，業務包括籌辦各式工作坊及訓練課程。他說：「協會的最大型活動是每年 9 月下旬舉辦、為期約 3 個月的領袖訓練課程。此課程針對 25 至 35 歲的知識型工作者及行政人員，名額約 60 至 80 人，今年受限於新冠肺炎疫情，名額略縮減至 40 個左右。」

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▲ 許柏陶（右） 和其他的領袖訓練協會管理層都是過往的營友。

課程包含 10 堂關於不同領導知識理論工作坊，包括策略、溝通、分析能力、合作性競爭等。許柏陶解釋：「以合作性競爭為例，商業社會經常需要跟對手合作。過往模式通常都是研究如何獨佔市場，若然有遠見的話，跟對手合作成為互補，將餅做大，形成雙贏局面才是更優解。例如專賣飲料的街道，專賣小食的商場。葵涌廣場、波鞋街的協同效應就是最好例子。」

訓練課程學費為港幣 5,899 元， 上課時間通常為星期日下午 2 時至 6 時，並額外包含兩次室外訓練，地點會在長洲、梅窩、西貢等地舉行。

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▲ 領袖訓練協會有 30 年歷史。

雖然課程會教授管理的前沿理論，惟領袖技能必須通過實踐方能掌握。許柏陶直言「紙上談兵」只會淪為二流：「如果不停做個案分析，研究不同理論，其實跟在大學研讀課程沒甚麼分別，所以我們每屆都會在訓練課程中吸納學員，再由他們統籌下屆的訓練課程，這亦是我們協會的傳統，就連協會主席每年都是能者居之。舊人們負責在 LTA 營造合適的環境，支持新人籌辨課程，以管理角度重新體驗，一般打工仔很難有這種學習機會。」

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▲ 協會秉承著薪火相傳的原則。

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許柏陶坦言，領袖訓練課程項目涉及金額數以十萬元計，要將這些錢善用在推廣、採購，又要管理不同分項的義工，壓力不輕。他笑言：「管人永遠是最難的，打工仔未做過老闆、管理層，無法切身體會他們的難處。要管理團隊，讓團隊成長，涉及很多難以言傳的技巧，基本上有甚麼成員，上司就要有相應的領導才能。要幫助團隊更進一步，管理層甚至需要做到恩威並施。學員親身實踐過後，便會明白個人能力有限。要借助團隊力量解決問題，必先要促進團隊合作，特別在未有答案的問題上，更需要團隊共同努力找出最佳方案。」

是次訓練課程將在 7 月開始接受報名。Toto 笑言大家快快報名，因為「歡迎長江後浪推前浪」。

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