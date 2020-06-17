【遙距營商計劃】申請九萬元D-Biz萬批得二千？創業商會望政府釋除審批疑慮

政府在「防疫抗疫基金」等舒困措施，在創新科技署推出的「遙距營商計劃」（D-biz），在新冠肺炎疫情下企業使用遙距工作的情況增多，不少中小企開拓遙距業務，期望在疫情下把業務轉型反擊，政府 30 萬元全額資助計劃是「虛無」，有不少中小企申請報價項目與審批結果不相符，其中有申請者推出方資訊方案時，申請報價時約 9 萬多元，但最終只批出 2,000 元，申請者大失預算之餘，更質疑資助金額如何釐定。

政府在上星期末開始通知申請者審批結果，實際上等待結果卻不似預期，有申請近 10 萬元資助結果只獲批數千元甚至更少的個案。香港青年創業家總商會副主席梁凱喬（Celia）透露：「本會有 30 個會員申請，直至今天為止僅 2 位成功批出個案。」該會有 15 個會員屬「服務供應商」，其客人告知約 100 張報價單暫時未有回覆成功申請，她形容現時情況如「盲等」，等待成功批出結果更是遙遙無期。

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▲ 香港青年創業家總商會副主席梁凱喬

梁凱喬透露，有初創企業會員成申請電子商貿（e-commerce）等資訊方案，申請項目報價時約 9 萬多元，但最終只有電子商貿的培訓項目成功申請，批出金額更只得 1,918 元。

事實上，青年創業家總商會就 D-Biz 計劃推出不同方案。梁凱喬續指：「第一，現時就開了相關《WhatsApp》群組，群組成員都是 D-biz 申請者，互相分享計劃最新資訊；第二，聯同生產力促進局和青年協會合辦，計劃在 6 月 29 日推出 D-biz 加科技券申請資訊講座。內部包括如何有效使用 D-biz 幫助業務轉型，讓不是所多人認識 D-biz 的公司申請；第三，幫助會友釋除疑慮，要求創新及科技局局長薛永恒與總會溝通，回應 D-biz 相關問題。」

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▲ 申請項目報價時約9萬多，但最終只接納電子商貿的培訓項目，批出只有1918元。

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Photo：Pexels、MarcoVerch@Flickr