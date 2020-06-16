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【附購買方法】Wave Mask HK 大優惠! $150 就有 80 個 Level 1 港產口罩 更有機會免費獲取三盒口罩

行內熱話 19:11 2020/06/16

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香港口罩廠 Wave Mask HK 推出父親節 1+1 優惠，而且更有抽獎活動，最多送你 3 盒口罩!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Wave Mask HK 在 FB 表示，推出父親節 1+1 優惠，優惠即日起至6月23日23:59分止。買家可以 $150，購得 1 盒藍色口罩 50 個，再加 1 盒彩蛋(混色)口罩(最少1包10個粉紅色)30個，共可獲 80 個口罩!每購買一盒更可獲抽獎機會 1 次!Wave Mask HK 廠方和口罩詳情可按此瀏覽

【其他內容】  藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

抽獎 Bonus (抽獎可獲以下5個其中一項):

1. 免費獲取一包10個
2. 以優惠價$50換購一盒（限一盒）
3. 以優惠價$75換購/盒（最多2盒）
4. 免費獲取一盒
5. 免費獲取三盒
**到廠方公司取貨時現場開彩蛋,並即時分享,可獲贈 2 片試用裝口罩

Wave Mask 粉紅色口罩

口罩訂購連結 <<< PM 廠方下單 (優惠即日起至6月23日23:59分止)

【其他內容】港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

【其他內容】【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

Wave Mask 藍色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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