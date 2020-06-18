【父親節2020】爸爸幫孩子剪髮！親子活動提升理髮小店知名度

新冠肺炎疫情開始緩和，有理髮廳適逢父親節推出獨特親子活動，教導父親幫兒子剪髮，此舉既宣傳品牌又提供機會給父子在節日裏享受天倫之樂。

理髮廳「 Happy Barber Shop HK 」位於觀塘，創辦人 Edward Chan 說：「理髮廳，即 Barbershop 是只服務男性的理髮店。新冠肺炎疫情期間我們一直沒有停止過宣傳，疫情發展至今將近半年，現時情況開始緩和，我們便打算在特別日子作特色宣傳，又剛好 Barbershop 發音跟爸爸相似，我們便打算借題發揮，推廣親子活動，既吸引顧客之餘又可以推廣一下理髮廳文化。」

【相關文章】【疫市營商】買糭送龍蝦？酒店和網購趕推優惠迎端午・父親節

▲ Edward (左)屆時會教一眾父親參加者如何為小朋友剪頭髮。

活動會將於今星期日父親節下午 2 至 5 時舉行， Edward 屆時將為參加者講述理髮店文化、歷史，並教導參加者如何為小朋友剪髮。他說：「參加活動的唯一要求是父子檔。由於店的座位不多，故只能讓 4 對父子參加，現時已經額滿。是次 3 小時活動費用全免之外，我們亦會贈送合作夥伴的髮型產品，讓參加者更開心外亦能幫夥伴推廣其品牌。」

【相關文章】理髮廳淡市大膽加碼宣傳 逆市成功爭取返頭客

▲ 是次活動受限於場地，參加名額有限，現已額滿。

Edward 指出，大部分人小時候剪髮都是由母親帶去理髮店甚至由直接由媽媽代勞，今次活動令父親終於有機會獨立照顧小朋友，並由專業理髮師講解、協助如何剪出好髮型，估計到時場面應蠻溫馨有趣。他說：「到時可能會出現不少趣事，我們便在旁拍照，最後發回給參加者做紀念。未來小朋友長大後看回爸爸為自己剪髮的照片，相信會非常溫馨。」

【相關文章】父親節兼政府派1萬元 商場推贈券印花卡救營業額

▲ 參加者可免費獲贈頭髮造型產品。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ