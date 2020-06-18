  • 29°C
香港時間 : 2020618日 (四) 08:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【父親節2020】爸爸幫孩子剪髮！親子活動提升理髮小店知名度

商管策略 08:00 2020/06/18

分享：

新冠肺炎疫情開始緩和，有理髮廳適逢父親節推出獨特親子活動，教導父親幫兒子剪髮，此舉既宣傳品牌又提供機會給父子在節日裏享受天倫之樂。

理髮廳「 Happy Barber Shop HK 」位於觀塘，創辦人 Edward Chan 說：「理髮廳，即 Barbershop 是只服務男性的理髮店。新冠肺炎疫情期間我們一直沒有停止過宣傳，疫情發展至今將近半年，現時情況開始緩和，我們便打算在特別日子作特色宣傳，又剛好 Barbershop 發音跟爸爸相似，我們便打算借題發揮，推廣親子活動，既吸引顧客之餘又可以推廣一下理髮廳文化。」

【相關文章】【疫市營商】買糭送龍蝦？酒店和網購趕推優惠迎端午・父親節

Edward (左)屆時會教一眾父親參加者如何為小朋友剪頭髮。

活動會將於今星期日父親節下午 2 至 5 時舉行， Edward 屆時將為參加者講述理髮店文化、歷史，並教導參加者如何為小朋友剪髮。他說：「參加活動的唯一要求是父子檔。由於店的座位不多，故只能讓 4 對父子參加，現時已經額滿。是次 3 小時活動費用全免之外，我們亦會贈送合作夥伴的髮型產品，讓參加者更開心外亦能幫夥伴推廣其品牌。」

【相關文章】理髮廳淡市大膽加碼宣傳 逆市成功爭取返頭客

是次活動受限於場地，參加名額有限，現已額滿。

Edward 指出，大部分人小時候剪髮都是由母親帶去理髮店甚至由直接由媽媽代勞，今次活動令父親終於有機會獨立照顧小朋友，並由專業理髮師講解、協助如何剪出好髮型，估計到時場面應蠻溫馨有趣。他說：「到時可能會出現不少趣事，我們便在旁拍照，最後發回給參加者做紀念。未來小朋友長大後看回爸爸為自己剪髮的照片，相信會非常溫馨。」

【相關文章】父親節兼政府派1萬元　商場推贈券印花卡救營業額

參加者可免費獲贈頭髮造型產品。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 陳文政

相關文章

【港產美髮品牌】香港家釀髮泥髮蠟 本地市場不受落新加坡展拳腳
2020/01/06
【港產美髮品牌】香港家釀髮泥髮蠟 本地市場不受落新加坡展拳腳
【疫市營商】鼎爺中環店結業山頂開店　遊客不來本地人生意夠撐
2020/06/16
【疫市營商】鼎爺中環店結業山頂開店　遊客不來本地人生意夠撐
市場拓展 疫情 父親節 觀塘 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【免運費】疫市推廣! 買積木有著數! 以 $58 換購台製 AccMask BFE/PFE/VFE>99% 口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹