【失業率創新高】香港餐飲業服務重災區　酒家：望限聚令放寬生意回復正常

政府統計處今日公布香港失業率數字，由 2020 年 2 月至 4 月的 5.2% 上升至 3 月至 5 月的 5.9%，超越了全球金融危機爆發後 5.5% 的高位；同期就業不足率由 3.1% 升至3.5%，總勞動人口亦由 386 萬人下跌至 385 萬人。無論失業率和就業不足率皆達到逾十多年來的最高水平。

勞工及福利局局長羅致光表示，以行業分，跟消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率上升至10.6%，為自受 SARS 打擊（2003 年 8 月至 10 月）後的高位；就業不足率顯著上升至6.3%，更是有紀錄以來的最高位。

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▲ 太湖海鮮城負責人何竟成（右）。

其中，餐飲服務活動業的失業率上升至 14.8%，就業不足率為 8.2%，屬「重中之重災區」。太湖海鮮城負責人何竟成（Kinson）表示，一個地方經濟好，不太易導致人才流失，就算會去移民，待經濟復蘇後或會回流。他又舉例，在 1982 年戴卓爾夫人中英談判後跌倒後，當時許多人移民外地，但經營環境仍未如現今般急速惡化。

何竟成希望，限聚令即將放寬能刺激經濟活動，很多同行「感到好高興」、「見到曙光」，顧客會恢復舉辦商業聚會和生日聚會，尤其婚嫁活動和酒席等，帶旺酒家生意之餘，最重要是氣氛能積極及緩和一些。

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