【指定分店】卓悅售 SOSo mask 羅蘭紫/蛋花黃/櫻花粉紅/晴天藍 Level 2 港產口罩 售$90盒起

香港製造的 SOSo mask，又在卓悅發售口罩，今次有羅蘭紫/蛋花黃/櫻花粉紅/晴天藍 4 色口罩選擇，即時發售。每盒售價由 $90 起，售完即止。

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▲ SOSo mask 口罩

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▲ SOSo mask 口罩

指定旺角分店有售



-旺角西洋菜南街13號好望角大廈地下 羅蘭紫 成人口罩30個

- 旺角西洋菜南街59號地下 蛋花黃 成人口罩30個

-旺角弼街71、73號地下 櫻花粉紅 / 晴天藍 學童口罩50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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