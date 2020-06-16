【限聚令放寬】限聚令放寬餐飲業普遍歡迎　「盡快解除1.5米距離幫助更大」

受新冠肺炎的衝擊下香港經濟一度放緩，政府為刺激香港經濟活動，由於本周四18日原定結束的限聚令，食物及環境衛生局局長陳肇始指今日（6 月 16 日）公布，將於周五（6 月 19）日由 8 人「室外」限聚令，放寬至 50 人，酒館、現場表演、舞蹈活動等室內營業處所人數限制亦會放寬，餐廳「限桌令」更會取消。

香港餐飲業對放寬限聚令看法各異，並非一面到歡迎。「葡匯咪走雞葡國餐廳」負責人 Caroline Franco 表示：「政府將限聚令放寬至 50 人兼豁免餐廳桌令，對生意一定有幫助，起碼每張餐枱可以坐多幾個人，已經差很遠；但 1.5 米距離限制仍在，經營會有困難。業界有很多難處，現時香港的鋪位空間有限，如果可以連 1.5 米距離解除會更好，希望香港盡快可以恢復正常，讓我們想做好生意的餐廳可以更多空間。」

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▲ 食物及環境衛生局局長陳肇始。（資料圖片）

太湖海鮮城負責人何竟成（Kinson）表示，放寬限聚令能刺激經濟活動，辦商業聚會和生日聚會、尤其婚嫁活動和酒席等活動會漸次恢復，帶動食肆營業額回升。

食物及環境衛生局局長陳肇始指，海外澳洲和美國等國家均降低群眾聚集人數，會因應海外情況再決定會否進一步放寬。她強調，1.5 米是減低社交傳播風險安全距離，餐飲業處所和表列處所需要按規例。

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Photo：Pexels