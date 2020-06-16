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【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

商管策略 17:34 2020/06/16

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近日香港人選購口罩，不單從防護力入手，顏色和設計亦十分講究。香港口罩廠 NWN 推的自定口罩耳繩配色服務，一定適合各「好色」之徒!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

市場上的口罩，多是更改口罩本體的顏色和設計居多，今次 NWN 卻破格推出不用的耳繩顏色，讓買家自已設計獨特口罩!廠方提供的耳繩顏色包括:黃，粉紅，粉紫，粉綠，迷彩藍同黑色，但暫時只有成人白色口罩款可配選。

【其他內容】  藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

普通配色口罩：＄230/50個
至 Hit 熊貓版 (白口罩黑耳繩)：＄220/50個

NWN 口罩規格:
1. 符合ASTM Level 2 (Nelson Lab)
2. BFE>99%
3. PFE>99%
4. VFE>99%
5. 防血滲 (120+ mmHg)
6. 防火 (Fire Resistance) Class 1
7. 不含玻璃纖維 Do not contain glass fiber

【其他內容】港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

發貨時間:

由於需要配色關係，口罩要即叫即造，普通耳繩配色口罩發貨時間為 7 日之內，至 Hit 熊貓版就跟正常發貨時間。
 口罩購買連結<<< 

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 成人 Level1 獨立裝口罩 低至$2.38/個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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