【即叫即造!】 口罩耳繩顏色任你揀! 香港口罩廠 NWN 破格推自定口罩配色服務!

近日香港人選購口罩,不單從防護力入手,顏色和設計亦十分講究。香港口罩廠 NWN 推的自定口罩耳繩配色服務,一定適合各「好色」之徒!

市場上的口罩,多是更改口罩本體的顏色和設計居多,今次 NWN 卻破格推出不用的耳繩顏色,讓買家自已設計獨特口罩!廠方提供的耳繩顏色包括:黃,粉紅,粉紫,粉綠,迷彩藍同黑色,但暫時只有成人白色口罩款可配選。

普通配色口罩:$230/50個

至 Hit 熊貓版 (白口罩黑耳繩):$220/50個

NWN 口罩規格:

1. 符合ASTM Level 2 (Nelson Lab)

2. BFE>99%

3. PFE>99%

4. VFE>99%

5. 防血滲 (120+ mmHg)

6. 防火 (Fire Resistance) Class 1

7. 不含玻璃纖維 Do not contain glass fiber

發貨時間:

由於需要配色關係,口罩要即叫即造,普通耳繩配色口罩發貨時間為 7 日之內,至 Hit 熊貓版就跟正常發貨時間。

口罩購買連結<<<



購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。

