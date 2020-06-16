港府擬修例容許電動滑板車於單車徑使用 下半年開始試驗 合法化或刺激相關產品銷量

近年街上越來越多人非法使用電動滑板車在路上行走，同時更有不少因電動滑板車而發生的意外。有見及此，政府近日有意修例為電動可移動工具設立規管架構，當中包括：電動滑板車、電動單車、兩輪電動踏板車等，讓其可在單車徑上合法使用。運輸署正計劃於下半年在個別地方進行實地試驗。

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運輸署向立法會交通事務委員會提交文件指，留意到近年電動單車、電動滑板車等電動可移動工具變得普遍，但於去年 10 月至今年 3 月期間，共發生了 4 宗與電動可移動工具有關的致命意外，社會上亦有聲音要求政府對此類工具進行規管。

運輸署參考外國做法及本港實際情況後，認為香港地少人多，即使在非商業區亦會出現「人車爭路」的情況，所以建議電動可移動工具不應在行車道及行人路上使用，不過則可於單車徑上使用，作短途代步之用。同時，當局認為需就此類工具的速度、使用者年齡、安全裝置等作出規限，目前計劃於下半年在科學園及將軍澳進行實地試驗。

此外，政府亦有意為違反此類規定而引進罰則，運輸署同時會研究規管架構的可行性及執行性。

有銷售這類產品的腦場商店向記者透露，如果日後電動滑板車合法化，一定可以刺激相關產的銷量，是一宗好事。

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