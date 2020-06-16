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【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

行內熱話 14:35 2020/06/16

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近日香港人不再愛買日本口罩，反而選擇台灣口罩，尤其是中衛口罩。因此中衛口罩不但全台灣製造，而且口罩更有多種顏色，十分搶眼。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

母嬰用品生活百貨 Fun Fun Baby Store 在 FB 表示，正開訂台灣製中衛口罩。今次店方提供 6 種顏色選擇，分別為:酷黑、炫霓紫、迷彩黑、迷彩綠、柑橘橙和薰衣紫。中衛口罩售價每盒為 $128 盒起，定價合理。但注意此貨為 9 月底才到港的「長期貨】，要預先付款的話，有一定風險。建議大家考慮清楚才付款訂購。

【其他內容】  藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

中衛口罩發售選項

A. 酷黑 (50個/盒)
B. 炫霓紫 (50個/盒)
C. 迷彩黑 (30個/盒)
D. 迷彩綠 (30個/盒)
E. 柑橘橙 (50個/盒)
F. 薰衣紫 (50個/盒)

【其他內容】港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

成人Size：175mm x 95mm
售價:$138/盒、3 盒或以上$128/盒

截單日期：18/06/2020 14:00（以確認款項為凖）
到貨日期：大約9月底(可於門市自取)

 口罩購買網址<<<  (Whatsapp 訂購)

店方網址

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 成人 Level1 獨立裝口罩 低至$2.38/個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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