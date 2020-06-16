【限聚令再放寬】食肆限桌令取消 公眾場所聚集上限為50人（不斷更新）

因應新冠肺炎疫情，而實施多月的限聚令有望放寬。食物及衞生局局長陳肇始指，由本周五（6 月 19 日）起將群組聚集限制上限由目前 8 人，放寬至 50 人以內，室內沒有限制聚集人數。至於食肆亦會取消每枱人數上限，婚宴亦可以舉行，但需遵守相關規定。

政府將限聚令中可豁免處所類別，延展到餐飲處所，讓各界可舉行宴會如婚宴等活動，但仍需遵守相關規定，例如枱與枱之間要有效分隔或相隔 1.5 米、入場前要探體溫等。同時撤銷非酒吧可同坐一桌人數的要求，而酒館、現場表演、舞蹈活動等處所人數限制亦會放寬。至於卡拉 OK 及派對房間上限就由 8 人增至 16 人，酒吧及夜總會每枱人數上限由 4 人增至 8 人。

【相關文章】陳肇始考慮放寬防疫措施 許樹昌認為限聚令作用不大

對於限聚令放寬，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近幾個月市民的消費意慾逐步回升，預計父親節當日不少市民會外出消費用膳，而不少酒樓近期已接受 12 人一枱的訂座，當中酒樓訂座率約有 7 至 8 成，情況較想像中理想。

【相關文章】政府「旅遊就在香港」振興旅遊？業界：限聚令仍在難有大改善

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ