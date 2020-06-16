【遙距營商計劃】企業未能收到100%資助？ 創新科技署：批出金額屬市場合理價格範圍

遙距營商計劃（D-Biz）上周陸續公布審批結果，該計劃收到逾 12,900 宗申請，批出約 160 宗，資助額約為港幣 591 萬元。不過，有企業投訴未能收到全額資助，質疑當局早前提出的「全額100%」資助的「承諾」消失。創新科技署回覆指，會根據評審準則，因應每宗合資格申請的個別情況作考慮；至於企業獲得的資助金額都會是市場合理價格範圍內，足夠落實較經濟實惠的資訊科技方案。

資助金額屬市場合理價格範圍

對於企業未能獲得「全額100%」的資助，創新科技署解釋，D-Biz 計劃根據《申請指南》所載列的評審準則，因應每宗合資格申請的個別情況考慮，以確保公帑用得其所。評審準則包括：

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（1）建議項目與申請者的業務是否相關：項目應用以協助企業在疫情期間繼續其業務；

（2）預算是否合理：各個開支項目須為必要及與推行項目有直接關係，以及合乎經濟原則；

（3）推行細節是否合理：因應該項科技的複雜程度及項目期限等因素，推行細節應切實可行；

（4）服務供應商的技術能力和經驗；及

（5）有關服務供應商有否不良記錄。

創新科技署表示，如項目原則上獲支持，資助金額可能會調整，並會參考有關資訊科技方案的市場價格，以衡量預算是否合理。一般而言，申請者獲得資助額都會是市場合理價格範圍內，足夠落實較經濟實惠的資訊科技方案，以達到同樣的效果。

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獲批金額不會因更換服務供應商而調整

創新科技署又指，企業在收到申請結果後，可以選擇用獲批金額落實有關通知書所載列的獲批方案的要求，或補貼所需的款項繼續部署原本方案；若原本選擇的服務供應商因獲批資助金的調整或服務範圍的變更而無法提供相關的服務或方案，資助申請者可更換服務供應商。在此情況下，資助申請者須根據《資助申請指南》取得及提供最少兩個其他服務供應商的有效書面報價予以審核和確認。

對於使用訂閱形式的方案 / 平台供應商，則只需提交 1 份報價。創新科技署強調，申請人的「獲批資助金額」並不會因更換服務供應商而調整。

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