日本 MOS Burger 陷經濟困難！6 年關閉 134 間分店

香港有不少專門售賣漢堡的餐廳，而 MOS Burger 摩斯漢堡亦是其中之一。MOS Burger 是日本的跨國連鎖速食餐廳，在日本隨處可見。沒想到，日本 MOS Burger 近年陷入經濟困難，分店不停減少，去年更一次過關閉了 34 間分店。

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日媒報道，日本 MOS Burger 截至今年 3 月底在全國擁有 1,285 間分店。單單是去年，日本就關閉了 34 間分店，與 6 年前相比更足足減少了 134 間分店，似乎陷入了經濟危機。由於門店數量減少，日本 MOS Burger 在今年 3 月的財務業績顯示利潤降低了 33.7％，並未能達到目標。

有日媒引述日本商店管理顧問佐藤昌司指出，日本 MOS Burger 的產品和廣告缺乏話題性，與日本麥當勞有很大差異。如果日本 MOS Burger 的經營狀況持續欠佳，大家日後也許就更難光顧得到了。

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