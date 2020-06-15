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日本 Uniqlo 推出「AIRism」可重用抗菌口罩 6 月 19 日上市 售 $72 夠舒適

行內熱話 22:48 2020/06/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，不少專家均表示疫情不會在短期內消失，大家仍需繼續佩戴口罩，以免被病毒感染。早前報導過日本 Uniqlo 宣布今年夏天，將推出「AIRism」抗菌口罩。近日再有新消息，Uniqlo 將於 6 月 19 日推出 AIRism 可重用抗菌口罩。 

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 Uniqlo 的 AIRism 物料一直以來都主推清涼透氣，其透適度更受不少人大讚。而即將推出的 AIRism Mask 將會是三層的可重用口罩，中間層為可過濾 BFE 99% 的高效過濾網，除了可以阻隔有細菌和病毒的微粒外，還可隔水防UV。此款口罩強調「高防菌性能」、「可清洗」及「舒適」三大性能。6 月 19 日起可於日本全國 Uniqlo 分店及網上商店購買，一包內有 3 個口罩，有 3 款尺寸可供選擇，而顏色則只有白色，售價為 990 日圓（約 HK$72）。

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撰文 : 張文啟

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