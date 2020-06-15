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【小店有情】自助商店香港行得通？ ＄2賣一支蒸餾水靠自律付費客人佔一半

業界頭條 20:56 2020/06/15

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北角士多內有多個告示，包括開店的目的及超市的制助等情況。

提起自助商店，便會不由自主聯想起「高齡化社會」日本，用科技與「自助」商業零售模式解決勞動力不足問題，如東京便利店NewDays 在 JR鐵路沿線車站，引入自助商店，減少因無人手需被迫停業等問題。自助商店在香港亦有類似例子，已營運半年的自助商店「北角士多」，獨沽一味售賣港幣兩元 1 支蒸餾水，吸引很多人前來光顧；雖有不付錢的情況，但據 SME.hket 記者在現場觀察，整體經營情況尚可，但有常客指自律付費客人僅佔半，擔心難長期作戰。

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附近街坊都察覺到自助商店的存在

就記者現場所見，「北角士多」顧客大多數是在炮台山附近巴士站候車的人，以及附近的上班族，但其實一般人很難察覺到這間店鋪存在，士多樓下更有大型超市進駐；現在因有網上群組宣傳此「隱世小店」，多了外界人認識這間超低價賣蒸餾水的商店，但不過也多了很多不自律的人，取水後不付錢的情況，士多也沒有閉路電視監視。

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有印傭指約 3 星期前發現這間自助商店。

記者從旁發現有顧客梁先生在商店前拍照。他表示：「這個是大家誠信關係的表現，很老實說現時香港生活迫人，收入追不上日常開支，兩元一支 700 毫升蒸餾水、便利店港幣 9 元一支，超市也要 7 元一支……最緊要誠信，店主就這樣一箱箱放在這裡，又沒有人看管，好奇之下，想跟朋友分享。」他續指，現時需要有些人做這些好事，大家都會開心一點。

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梁先生選擇透過網上分享自助商店

事實上，新冠肺炎疫情下良心商店值得嘉許，但這種自助營運模式會否助長「不速之客」前來，就很難說。北角士多常客兼街坊的 Clara Chung 估計，不自律的人應該佔一半：「我有見過有人拿著兩個大背囊裝很多水走，但當時正在乘搭扶手電梯上去，所以沒有走回下去罵他。」被問到如果看待不只售賣單一品種的飲品時，她認為：「應該會虧本，因為成本都不便宜。」

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街坊Clara常光顧自助商的店蒸餾水。

在附近上班唐生坦言，店主出發點當然是好，其商店主要售賣單一品種會比較好，銷售太多品種飲品會招來很多人過來，「逃之夭夭」個案多更難維持經營。他續指：「我日日都在這裡買水，這間自助商店差不多半年前已經開店，在社會運動期間，我見過一班『後生仔』在這裡買水。」被問到他對自助商店的經營模式有何看法時，他指：「還可以，自助商店可節省人手，唯一問題是好些人會很容易偷水。」

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光顧自助商店蒸餾水的顧客唐生，在附近上班。

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對於自發性營運模式，唐先生表示：「我真是不知道！可能本身都好人，又有不少貨源先會放在這裡買，可能這個位置的租金不太貴，先會可以比市價低幾倍出售，我懷疑他們的貨本身早已儲備。」

至於被問到究竟何時自助商店才會「補貨」，Clara 稱她見有 1 個女孩經常中午或 5 至 6 點補貨；唐先生則見過一男一女駕車來「補貨」，搬貨放在自助商店門前，通常每星期「補貨」一次，時間大約下午 2 至 3 時或 5 至 6 時期間。記者依照受訪者回應，靜待店主補貨，等候約 1 小時（下午 2 時至 3 時）都未見店主出現。

店內有簡體字「不要盜竊，好人一世平安」的告示。

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撰文 : 鍾采餘

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