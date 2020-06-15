【疫市營商】Sanrio香港正版授權 Hello Kitty/ My Melody成人/小童口罩 售$30/10個【附訂購連結】

之前記者曾介紹，有 Sanrio 香港正版授權口罩賣(按此瀏覽詳情)，但卻失缺兩大主角 Hello Kitty 和 My Melody，生活百貨店 BeautyNet 在 FB 表示，將開賣香港 Sanrio 正品授權的 Hello Kitty 和 My Melody 口罩。

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BeautyNet 表示，正開售 Hello Kitty 和 My Melody 口罩，有成人 (17.5 cm x 9.5 cm) 和小童尺寸 (14.5 cm x 9.5 cm )，售價為 $30包/10個。但注意此口罩 8 月中左右才到貨，是「長期」期貨，注意店方可能無法如期交貨。郵寄外，買家可選擇在門市自取。

A. Hello Kitty (成人)

B. Hello Kitty (兒童)

C. My Melody (成人)

D. My Melody (兒童)

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店方表示，口罩已通過以下檢測標準:



-BFE

-PFE

-FFP1 (符合歐盟標準)

-通過EN149:2001+A1:2009檢驗

-製造廠榮獲 ISO22000和Sedex認證

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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