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【疫市營商】Sanrio香港正版授權 Hello Kitty/ My Melody成人/小童口罩 售$30/10個【附訂購連結】

行內熱話 18:04 2020/06/15

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之前記者曾介紹，有 Sanrio 香港正版授權口罩賣(按此瀏覽詳情)，但卻失缺兩大主角 Hello Kitty 和 My Melody，生活百貨店 BeautyNet 在 FB 表示，將開賣香港 Sanrio 正品授權的 Hello Kitty 和 My Melody 口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

BeautyNet 表示，正開售 Hello Kitty 和 My Melody 口罩，有成人 (17.5 cm x 9.5 cm) 和小童尺寸 (14.5 cm x 9.5 cm )，售價為 $30包/10個。但注意此口罩 8 月中左右才到貨，是「長期」期貨，注意店方可能無法如期交貨。郵寄外，買家可選擇在門市自取。

A. Hello Kitty (成人)
B. Hello Kitty (兒童)
C. My Melody (成人)
D. My Melody (兒童)

【到貨注意!】$69.9 起屈臣氏口罩! 百佳 Fusion 今午快閃發售

【其他內容】港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

店方表示，口罩已通過以下檢測標準:

-BFE
-PFE
-FFP1 (符合歐盟標準)
-通過EN149:2001+A1:2009檢驗
-製造廠榮獲 ISO22000和Sedex認證

 口罩訂購連結按此 <<< 

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【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 成人 Level1 獨立裝口罩 低至$2.38/個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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