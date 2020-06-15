【到貨注意!】$69.9 起屈臣氏口罩! 百佳 Fusion 今午快閃發售

屈臣氏口罩近來頻頻返貨，今午百佳 Fusion 又到貨啦!

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有網民在 FB 群組報料，在今日下午 4:15 左右在沙田沙田希爾頓中心 Fusion 發現屈臣氏口罩剛到貨，當時仍有現貨發售。照以往的經驗，有一間 Fusion 返屈臣氏口罩，其他 Fusion 分店亦有機會到貨!

屈臣氏口罩售價由 $69.9 起(易賞錢會員價)，詳情規格可按此瀏覽。如果大家想買屈臣氏口罩的話，可留意就近 Fusion 分店，或致電 Fusion查詢是否有貨，以免撲空。

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▲ 網民成功購得屈臣氏口罩(網民圖片)

Fusion 分店資料按此

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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