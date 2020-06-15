【5G風波】英國踢走華為 5G 成定局？分析指民眾因疫情對中國反感

最近一直有消息指，英國政府會將華為完全排除出 5G 網絡建設外，不過一直未有官方公布。稍早前，英國前首相戴卓爾助手加德納（Nile Gardiner）接受《美國之音》訪問，直言英國政府禁止華為參與當地 5G 網絡已經沒有縣念，預料在數周內正式公布決定。

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加德納向《美國之音》表示，對於禁止華為參與當地 5G 網絡的消息，是以首相府唐寧街的名義流出，他指政府「一般就是這樣運作」，預料在未來數周，便會正式公有這個決定。

加德納又稱，英國全面排除華為，不只是為了滿足美國，英國內部對中國的態度亦不斷改變，他指英國執政保守黨不少高層都反對使用華為，同時英國民眾亦因為新冠肺炎疫情而對中國反感。

英國政府之前一直未有遵從美國要求，全面封殺華為。美國亦因此多次威脅，限制與英國情報交流。後來英國政府開始改變態度，只限制 5G 核心設備不可使用華為。直至現在，則很可能完全禁止華為參與。

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