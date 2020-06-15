【有利營商】陳肇始考慮放寬防疫措施 許樹昌認為限聚令作用不大

本港的疫情持續緩和，偶爾出現零星的確診病例外，疫情亦可算是受控。食物及衞生局局長陳肇始於昨日（14 日）發表新網誌，指新冠肺炎已成為社會的新常態，疫情亦難以在短期內消失，所以市民亦要適應如何在新常態下逐步回復社會和經濟等各方面的活動。而政府則會以張弛有度的原則去檢討已實施的防疫措施，如疫情持續穩定，將有機會逐步放寬相關的防疫措施，同時認為目前較有條件有限度地放寬從廣東省或澳門來港的人流，相關措施會於落實後再作公布。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

陳肇始在網誌中指政府會適時檢討防疫抗疫策略和措施，如果疫情持續穩定的話，將考慮逐步放寬群組聚集的限制，如增加聚集人數的上限、增加可獲豁免的群組等，同時重申港府的所有防疫措施均以公共衞生和保護市民健康為原則，絕無任何政治考慮。

政府防疫小組專家顧問許樹昌出席電台訪問時表示，沙田瀝源邨祿泉樓的病例未見有擴散出社區的跡象，而且主題樂園亦陸續重開、書展也會如期舉行，所以認為目前餐廳以 8 人為上限的限聚令，可以放寬至 12 人為上限，但強調餐桌之間仍需留有一定距離。另外，他亦建議政府可考慮重開球場予市民做運動。

此外，許樹昌直言限聚令在街上的意義不大，因周不時也可見到公共交通工具、商場等場所內有多人聚集，難以限制 8 人為一組，所以認為還不如政府增加每日檢測病毒量，這樣才可及早預防病毒傳播。至於北京再度傳出本土確診個案情況令人擔心，強調即使內地有 14 天強制檢疫措施，但仍有爆發第二波疫情的風險。

相信如限聚令能解除，對餐廳等的生意會有正面幫助。

【其他內容】港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

【其他內容】 藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l