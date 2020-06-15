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【遙距營商計劃】審批結果出爐全額資助未兌現？業界批政府協調D-Biz出問題

業界頭條 12:57 2020/06/15

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由創新及科技局前局長楊偉雄推出的遙距營商計劃（D-Biz）上周終於出結果，但當初提出的「全額100%」資助的「承諾」就消失，有收到結果的中小企表示只收到約 1 成資助。有業界人士批評政府部門協調出問題，建議當局可作諮詢再推出計劃。

業界指未能批出全數款項 有違初衷

【相關文章】D-Biz 等資助多中小企選擇困難？業界：應先照顧本地方案商

精確環球諮詢資訊科技總監陳家豪指，計劃由前創科局局長楊偉雄提出，但隨著楊偉雄離任，令計劃難以由其他人士接手，變相令計劃在執行困難。陳家豪又指，生產力促進局作為計劃的秘書處，但早前就被審計署指出在指定時間內未能達到表現目標，其執行能力成疑。陳家豪認為，計劃最初的目的是讓中小企在新冠肺炎疫情下仍然可以有生意，但計劃未能批出全數款項，有違當初宗旨。

申請宗數較預期多 批出日期一改再改

「遙距營商計劃」（D-Biz）自 5 月 18 日起開始接受申請，截至 6 月 1 日下午 6 時，秘書處共收到 8,665 宗該類申請。創科局在計劃推出時曾表示，會採用「快速批核」方式。申請資料及所需文件齊備後，大約 10 個工作天內可通知申請結果，但新任局長薛永恒上周在批出結果前表示，計劃申請宗數超出預期，嚴謹把關審批需時，由 10 個工作天，變成 20 個工作天。

【相關文章】設Showroom展示方案　供應商藉D-Biz拓智能辦公室業務

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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