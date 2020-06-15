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【指定分店】OK 便利店都有港產口罩賣! Shield Plus  兒童口罩賣 $50 盒/20個

行內熱話 13:26 2020/06/15

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OK 便行店在 FB 表示，近日中小學生已分階段復課，兒童口罩需求增加。有見及此，OK便利店馬不停蹄的搜購兒童口罩，即日推出 Shield Plus 兒童口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

即日 (6 月15 日) 下午 2 時開始，於指定 80 間香港 OK 便利店開始發售 Shield Plus  兒童口罩 20 片裝。每人每日限購 1 盒，每盒 $50 。數量有限 ，售完即止。 

【其他內容】港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

Shield Plus 口罩規格

- 香港製造
-BFE細菌過濾效率 ≥95%
-PFE微粒子過濾效率 ≥95%
-有效過濾95%或以上細菌及微粒，有效阻擋飛沬。
-3層過濾設計，貼面剪裁，舒適透氣。
-尺寸: 14.5 cm x 9.3cm (±0.3 cm)

【其他內容】  藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

積木和口罩購買連結<<<

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 成人 Level1 獨立裝口罩 低至$2.38/個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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