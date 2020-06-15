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【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

行內熱話 02:41 2020/06/15

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Grace Cooperative 傳恩合作社提供的 Grace Mask 口罩，為香港製造，而且售價亦十分大眾化。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

傳恩合作社是跟香港 True Light 口罩廠 (按此瀏覽詳情) 合作推出 Grace Mask 口罩。傳恩合作社在 FB 表示，6 月份的口罩訂購活動已推出，會發售成人和中童口罩。傳恩合作社表示，口罩用料符合 ASTM Level 2 水平 (按此瀏覽詳情) ，詳情如下:

【其他內容】港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

Grace Mask Level 2 成人口罩

Grace Mask口罩規格

-成人口罩尺寸:175mm*95mm(售價:$150/盒,每盒60個)
-中童口罩尺寸:145mm*95mm(售價:$150/盒,每盒60個)
-三層無紡布
-外層防水無紡布;中層ASTM L2級別;內層纖維吸水無紡布
-香港製造 

【其他內容】  藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

Grace Mask Level 2 中童口罩

 口罩購買連結<<< (6 月底發貨)

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 成人 Level1 獨立裝口罩 低至$2.38/個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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