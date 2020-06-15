【附訂購連結】香港製造 Grace Mask Level 2 口罩售 $150/60 個

Grace Cooperative 傳恩合作社提供的 Grace Mask 口罩，為香港製造，而且售價亦十分大眾化。

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傳恩合作社是跟香港 True Light 口罩廠 (按此瀏覽詳情) 合作推出 Grace Mask 口罩。傳恩合作社在 FB 表示，6 月份的口罩訂購活動已推出，會發售成人和中童口罩。傳恩合作社表示，口罩用料符合 ASTM Level 2 水平 (按此瀏覽詳情) ，詳情如下:

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▲ Grace Mask Level 2 成人口罩

Grace Mask口罩規格

-成人口罩尺寸:175mm*95mm(售價:$150/盒,每盒60個)

-中童口罩尺寸:145mm*95mm(售價:$150/盒,每盒60個)

-三層無紡布

-外層防水無紡布;中層ASTM L2級別;內層纖維吸水無紡布

-香港製造

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▲ Grace Mask Level 2 中童口罩

口罩購買連結<<< (6 月底發貨)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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