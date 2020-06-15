【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

香港的口罩廠超過 100 間，所以 Made in HK 的品牌已十分常見。Ls Surgical Mask 則是 「MadeIn 新蒲崗」的口罩!

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由於 Ls Surgical Mask 的廠房位於新蒲崗，所以以 「MadeIn 新蒲崗」來形容自己。廠方表示，設有無麈空間製造口罩，提供 Level 1 和 2 兩級口罩選擇，每盒三十個，以便宜的價格提供給香港人使用。

▲ Ls Surgical Mask 口罩製造情況

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Ls Surgical Mask口罩規格

- ASTM F2100 2019 Level1/2

- EN 14683 Type II

- 3 Layers

- 30個 / 盒 ( 10 個一包 )

- 尺寸17cm x 9.5cm

售價:$75盒 (Level1)

$95盒 (Level2)

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▲ Ls Surgical Mask 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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