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【附購買連結】新港廠 Ls Surgical Mask Level1/2 口罩售 $75 盒起

行內熱話 01:25 2020/06/15

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香港的口罩廠超過 100 間，所以 Made in HK 的品牌已十分常見。Ls Surgical Mask 則是 「MadeIn 新蒲崗」的口罩!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

由於 Ls Surgical Mask 的廠房位於新蒲崗，所以以 「MadeIn 新蒲崗」來形容自己。廠方表示，設有無麈空間製造口罩，提供 Level 1 和 2 兩級口罩選擇，每盒三十個，以便宜的價格提供給香港人使用。

Ls Surgical Mask 口罩製造情況

【其他內容】港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

 Ls Surgical Mask口罩規格

- ASTM F2100 2019 Level1/2
- EN 14683 Type II
- 3 Layers
- 30個 / 盒  ( 10 個一包 )
- 尺寸17cm x 9.5cm

售價:$75盒 (Level1)
       $95盒 (Level2)

【其他內容】  藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

Ls Surgical Mask 口罩

 口罩購買連結<<<

或在天水圍新北江商場一樓道安大藥房發售

【其他內容】【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 成人 Level1 獨立裝口罩 低至$2.38/個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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