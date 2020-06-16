【疫市營商】鼎爺中環店結業山頂開店　遊客不來本地人生意夠撐

新冠肺炎肆虐重創旅遊業、飲食業，就連「鼎爺」 李家鼎的品牌餐廳亦一度要壯士斷臂關閉中環分店；惟柳暗花明又一村，公司在新年左右在山頂開設新店「鼎爺私房菜」，吸引到不少到山頂呼吸新鮮空氣的本地市民，雖然無中外旅客支持亦大收旺場。

鼎爺私房菜行政總裁伍健國說：「我們和鼎爺是拍檔關係，公司旗下有數個品牌，各自定位不同，在疫情下經營策略皆有所變動。」公司成名作莫過於在銅鑼灣的「鼎爺私房菜」，必須訂枱，人均消費約 1,000 元。

伍健國指，若李家鼎當天不用拍攝，便會在場監察出品甚至親自下廚，初開業時生意極好，惟近期受社運、新冠肺炎疫情雙重打擊，亦需改變經營策略。例如店舖 5 月起加開午市，售賣點心開拓新市場。

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▲ 鼎爺私房菜行政總裁伍健國。

伍健國笑言，不少人誤會銅鑼灣的「鼎爺私房菜」已結束營業，全因去年 11 月中環「鼎·會館」結業。未來將在宣傳上多加工夫令更多人認識銅鑼店。他解釋：「鼎·會館與私房菜的最大分別是後者會做 walk-in 客。會館在香港不會再重開了，這個品牌可能會在澳門、國內主要城市或者東南亞地區重開，現時仍在計劃。」

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▲ 新品牌主打大眾化價錢的美食。

為開拓市場，女跟「棋哥燒鵝」合作去年 ８ 月開設平民化路線的「鼎尚棋哥燒鵝湯館」，人均消費 80 至 100 元左右。伍健國說：「我們一直思考怎樣可令產品落地。棋哥燒鵝做法很有特色，我們則主打真材實料，讓消費者以大眾化價錢都能吃到美食。當然都會做一些中檔位食物，坊間可能 50 元左右的燉湯，我們會提供 120 元左右的選擇，雖然價錢高一點，但我可保證客人飲完後會直呼值回票價，除了材料外我們也會選擇一些在家比較難做到的款式，新鮮感與美味並重。」

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▲ 湯品亦是品牌的主打菜色之一。

伍健國坦言，一直掙扎著位處山頂的第二間「鼎尚棋哥燒鵝湯館」要否開業，新分店在去年 5 月簽好租約，打算主打旅客客源，惟裝修完成時臨近新年，正好踏在疫情開始的時候，公司直到年三十晚才決定在年初二試業，他說：「當時真是『賭大細』。不開業就不用付人工可能會蝕少一點。要知道那時山頂是完全無遊客的，不過我們心想，反正裝修完又沒理由閒置，想不到開業後生意非常好，下午 3 、4 點就賣光食材，原來有不少本地人都在那段時間上山頂呼吸新鮮空氣，人流不斷。現在店舖在星期六日甚至要排隊呢。」

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▲ 鼎爺私房菜旗下有多間不同品牌，主打路線各有不同。

伍健國笑言，公司部分產品是逼出來的：「有些產品我們本打算慢慢推出市面，但新冠肺炎疫情令市民留家消費，我們便轉變策略迎合，轉得夠快又啱便有機會贏，如我們加強推廣年糕、月餅、手工蛋捲等保存得較久的外賣食品。鼎爺喜歡用陳皮、花椒煮菜，我們便推出全港首創的陳皮味和花椒味的蜂巢蛋卷 ;我們又推出堅果、涼果等食品，以及梅菜扣肉、東坡肉等等方便餸和即食湯包，迎合不同需求的消費者。」

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