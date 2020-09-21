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【疫市營商】旅遊業重創Wi-Fi蛋無人租　轉本地網絡工程業務逆市增長

商管策略 16:02 2020/09/21

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新冠肺炎疫情重創旅遊業，俗稱「Wi-Fi 蛋」的流動 Wi-Fi 路由器（Pocket Wi-Fi）租用服務理應受牽連重創，但有 Wi-Fi 蛋公司卻成功開拓本地市場，成功站穩陣腳，收入比疫情初期不跌反升。

WiFi STATION 創辦於 2015 年，因配合港人喜好旅行習慣，業務一直暢旺，惟受去年社運及今年新冠肺炎疫情影響，生意一落千丈。公司聯合創辦人蔡旭昇 （Ronald）說：「現在就算沒封關都無人敢休閒旅行。老實說在香港做 Wi-Fi 蛋生意，其實最熱門都是做某幾個地區：泰國、日本、台灣、韓國，在疫情之下生意可以說是全斷了，甚至有同業在疫情期間捱不住要結業。」

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WiFi STATION 聯合創辦人蔡旭昇 ( Ronald) 。

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但失去旅遊市場不等於絕路，如 WiFi STATION 開始尋找其他市場。WiFi STATION 較以前更積極宣傳，例如做網頁、拍片等，成功吸引到不少幫襯過他們的舊客和新客戶。蔡旭昇說：「想不到本地客也有 Wi-Fi 蛋需求，可能因為他們要在家工作（WFH）或娛樂，想要更佳上網體驗吧。另一方面我們亦幫企業駁綫上網，承接增強 Wi-Fi 工程，這方面亦可以穩定業務。」

Wi-Fi 蛋需求在旅遊業重創下竟然不降反增。

現時 WiFi STATION 的業務比以前不跌反升，蔡旭昇歸功於加強服務質素，令到客人有信心，優先再次光顧他們公司。他笑言：「希望疫情好轉後，客人會繼續使用我們公司的 Wi-Fi 蛋旅行吧。」

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撰文 : 陳文政

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