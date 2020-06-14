藥房超良心價賣理的口罩! 30個獨立包裝超平價售 $50 盒

藥房榮華百購在FB 表示，將以超良心價售價理的口罩，齊心抗疫!

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藥房榮華表示，理的口罩供應商回覆，今個月內有小量理的口罩返貨，￼ 廠方決定以抽籤/網上閃購方式發售，並以抗疫良心價售出。發售詳情留意店方稍後公布。

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後來店方補充，理的口罩的發售款式和售價如下:

1.L 大碼 50 個裝 (香港製造)

非獨立售 $115

有60盒名額



2.M 中碼 30個裝

獨立包裝售 $50

有50盒名額



3.XS 加細碼 30個裝

獨立包裝售 $50

有 30盒名額

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▲ 理的口罩

口罩購買專區<< 理的口罩未開賣

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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