一田發售台灣製藍鷹牌口罩套裝 售 $230盒/50個

昨日記者報道，一田會發售台灣製藍鷹牌口罩(詳情按此瀏覽)，結果今日在部分一田百貨有售。

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據網民在 FB 報料指，沙田一田分店有台灣製藍鷹牌口罩 2-4 和 2-6 小童口罩賣，售 $230盒/50個搓手液。更網民指，至下午 2 時沙田店還有才量貨，建議大家先致電店方查詢才去購買。

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▲ 一田發售台灣製藍鷹牌口罩(網民圖片)

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▲ 一田發售台灣製藍鷹牌口罩(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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