【附購買連結】台灣製Silver Force BFE/PFE ≥99% 口罩 售$100/50個! 再送酒精搓手液2支

近來台灣製口罩大熱，醫藥網購平台 Medimart 樂康軒在FB表示，推出台灣製的 Silver Force 口罩。

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Medimart 正發售台灣製的 Silver Force 口罩 (詳情按此瀏覽)，現時購買還送 2支100ml HiGel 酒精搓手液。

▲ Silver Force 台灣製3層即棄型醫用口罩

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Silver Force 口罩規格

-BFE≥99.5%（符合ASTM F2101-14，附錄B和AS4381：2015）

-PFE≥99.5%（符合ASTM F2299）

-空氣交換壓力（mmH2O / cm2）<5

-ISO-9001：2015

-ISO-14001：2015

-尺寸（mm）：178×95（+-2mm）

-包裝：每盒50件，非獨立包裝

-顏色：綠色

售價 : $100 (附送2支100ml HiGel (價值: $50))

▲ Silver Force 台灣製3層即棄型醫用口罩

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口罩送貨事項

-訂購 10 盒或以下須在指定門市取貨，11 盒或以上可享免費送貨服務

-預計 7 月 15 日到貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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