【疫市營商】WAO 本一 Level 2 獨立裝港產口罩售 $90 盒

香港製造的 WAO 本一口罩，早前已作首次口罩發售 (按此瀏覽詳情) ，第二次口罩公開發售活動將定於 6 月15 日舉行。

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但今次開售跟上次有少許分別，就是今次發售的已符合 ASTM Level 2標準，PFE/BFE/VFE 皆大於 99%!售價方面，一盒 30 個獨立包裝口罩仍售 $90 盒，更附送海綿耳托或口罩暫存夾。便攜裝售 $23 一包 7 個。

▲ WAO本一口罩30片家庭裝(獨立包裝)

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WAO 本一防護口罩

符合美國標準ASTM Level 2

PFE（微粒子過濾效率）≥99%

BFE（細菌過濾效率）≥99%

VFE (病毒過濾效率) ≥99%

壓力差 (透氣程度) 3.2 mm H2O/cm2; 31.3 Pa/cm2

尺寸: 17.5 x 9.5cm

顏色: 天藍

產地: 香港

▲ WAO本一口罩7片便攜裝

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▲ 附送的口罩暫存夾

WAO 本一口罩訂購連結<<< (售完即止)

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▲ 海綿耳托

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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