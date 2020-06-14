【減價應市】愛的家三款口罩 卓悅推買二送一優惠

早前港牌口罩愛的家宣布推出「愛的家社區關懷活動」，除愛的家在屯門自行以優惠價發售口罩外，卓悅亦響應行動。

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卓悅在 FB 表示，星期日將推愛的家口罩特價優惠。買家購買三款愛的家口罩皆可獲買二送一優惠，在全線卓悅門市發售，售完即止。注意只限同款口罩，詳情請與卓悅店員查詢。

▲ 愛的家三款口罩 卓悅推買二送一優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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