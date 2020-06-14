港牌 Accmask 台灣製造、台灣用料! 粉紅色/淺紫色口罩售 $88/50個

來自香港的口罩品牌 Accmask，賣點是口罩為台灣製造、採台灣用料!今次廠方預告將推出粉紅色/淺紫色，並將以優惠價推出首批口罩。

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Accmask 表示，將會以 $88/50 片的優惠價發售此新色口罩，數量有限，售完即止。注意現時廠方尚未開售口罩，請注意廠方最新開賣消息，建議先登記成會員，因成為會員才可享此優惠價購買。

▲ Accmask 口罩

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Accmask 口罩規格

-BFE/PFE/VFE>99％

-成人尺寸

-50 個一盒

-粉紅色/淺紫色

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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