【附網購連結】連卡佛劈價! Apple iPhone XS HK＄4799 有交易！ 抵過 iPhone SE 二代

Apple iPhone SE 二代成為近期市場大熱，不過上代旗艦級 iPhone XS，間中亦有 Reseller 大劈價，吸引力甚至高過 iPhone SE 二代。今次記者發現有 Lane Crawford（連卡佛）網店，將 iPhone XS 系列劈價清貨，入手價低至 HK$4,799。

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於截稿時，仍有存貨的型號包括：

Apple iPhone XS 64GB 金色 HK$4,799

Apple iPhone XS 512GB 銀色 HK$6,299

Apple iPhone XS 512GB 金色 HK$6,299

Apple iPhone XS Max 64GB 太空灰 HK$5,699

Apple iPhone XS Max 64GB 銀色 HK$5,699

Apple iPhone XS Max 64GB 金色 HK$5,699

大家可選擇運送上門，或到連卡佛門市取貨。網上付款時，還可留意信用卡網購優惠，例如 HSBC Red 卡就提供 4% 無上限回贈呢！

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