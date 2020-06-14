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【附網購連結】連卡佛劈價! Apple iPhone XS HK＄4799 有交易！ 抵過 iPhone SE 二代

行內熱話 02:14 2020/06/14

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Apple iPhone SE 二代成為近期市場大熱，不過上代旗艦級 iPhone XS，間中亦有 Reseller 大劈價，吸引力甚至高過 iPhone SE 二代。今次記者發現有 Lane Crawford（連卡佛）網店，將 iPhone XS 系列劈價清貨，入手價低至 HK$4,799。 

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於截稿時，仍有存貨的型號包括：

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撰文 : 張文啟

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