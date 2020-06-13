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疫市營商! 星期日一田有台灣製藍鷹牌口罩現貨賣? 香港代理 : 即將有

行內熱話 23:58 2020/06/13

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台灣製藍鷹牌口罩，是跟中衛口罩齊名的台灣名牌。藍鷹牌口罩是以 N95 級高防為賣點，而且其設計舒適，極受家長歡迎。不過在香港市面卻難以藍鷹牌口罩，令不少買家失望。不過網上有消息指，今星期日將在一田百貨有藍鷹牌口罩現貨發售!

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藍鷹牌成人口罩

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有網民在 FB 群組表示 ，今星期日(6 月 14 日) 在一田百貨將有藍鷹牌口罩發售，而且售價會較之前代理曾發售的售價貴 (詳情按此瀏覽)。 為證實消息，記者遂向藍鷹牌口罩的香港代理查詢，一田百貨會開賣藍鷹牌口罩和售價等情況。雖然是星期六，幸好代理方面有回覆。但代理沒有透露太多發售詳情，但確認藍鷹牌口罩將在一田發售，只表示:「即將有，麻煩詳情問返一田客戶服務」。

更新:一田已開賣，按此瀏覽

藍鷹牌香港代理的回覆

記者亦向一田百貨查詢，但到截稿前尚未有回覆。如果大家有興趣立即購得藍鷹牌口罩現貨的話，建議可於辦工時間內向一田百貨查詢是否有貨到。

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藍鷹牌兒童口罩

【其他內容】【附訂購連結】港企推自家品牌口罩! Luck Well 兒童四層口罩 以低於成本價 $50盒/50個發售 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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