【附購買方法】台製中衛口罩 五種型格顏色選擇! 每盒售$150/50個

台灣製造的中衛口罩設計型格，吸引不少港人想購買。網店雲楠夫妻・生活百貨在FB表示，正在發售中衛醫療口罩。

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▲ 中衛口罩

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口罩顏色選擇：

A）櫻花粉

B）薰衣紫

C）橙色

D）月河藍

E）黑色

▲ 中衛口罩

成人款售價: $150盒/50個 (售完即止)

到貨日期：7月頭中



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▲ 中衛口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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