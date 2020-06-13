【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 成人 Level1 獨立裝口罩 低至$2.38/個

上一篇文章
【附購買方法】台製中衛口罩 五種型格顏色選擇! 每盒售$150/50個
之前曾介紹有Sanrio 香港正版授權的小童尺寸口罩(詳情按此瀏覽)，原來同時又有成人尺碼，適合一眾 OL 使用。
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
MISS Mammy 在 FB表示，正發售 Sanrio 香港正版授權的成人口罩，口罩上的印花公仔分有 Little Twin Stars、AP 鴨、布甸狗和 PC 狗等公仔。口罩是ASTM Level 1級，提供 PFE/BFE >99% 防護。一包口罩有10個，採獨立包裝，方便隨時替換。
Sanrio香港正版授權口罩
-PFE/BFE >99%
-成人尺寸，17.5x9.5cm, 10 個裝， 每個獨立包裝
- 良好透氣功能，高透氣性物料
- 可吸附呼吸水氣，長時間使用仍然舒適乾爽
- 製造廠榮獲 GMP認證
- 通過Nelson實驗室安全檢驗
- 有效阻擋細菌、體液、飛沫、灰塵、花粉、懸浮微粒等...
- 有效過濾如金黃色葡萄球菌等細菌
- 符合 SGS 物料檢驗合格
- 中國製造
【其他內容】【附訂購連結】港企推自家品牌口罩! Luck Well 兒童四層口罩 以低於成本價 $50盒/50個發售
【其他內容】【買2盒平$20!】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 店員:日後會不時返口罩唔駛急
4 款口罩選擇
E. Little Twin Stars
F. AP 鴨
G. 布甸狗
H. PC狗
售價:$90/3包,$238/10包 (可混款)
>>>口罩訂購連結<<< (留言下單)
可在店方門市自取免運費 ,8月中到貨
【其他內容】 【附訂購連結】醫療集團賣理的口罩? 成人/中童/小童獨立包裝口罩售 $65盒/30個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l
撰文 : 張文啟