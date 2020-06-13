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【附訂購連結】Sanrio香港正版授權 成人 Level1 獨立裝口罩 低至$2.38/個

行內熱話 14:28 2020/06/13

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 之前曾介紹有Sanrio 香港正版授權的小童尺寸口罩(詳情按此瀏覽)，原來同時又有成人尺碼，適合一眾 OL 使用。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

MISS Mammy 在 FB表示，正發售 Sanrio 香港正版授權的成人口罩，口罩上的印花公仔分有 Little Twin Stars、AP 鴨、布甸狗和 PC 狗等公仔。口罩是ASTM Level 1級，提供 PFE/BFE >99% 防護。一包口罩有10個，採獨立包裝，方便隨時替換。

Sanrio香港正版授權口罩
-PFE/BFE >99%
-成人尺寸，17.5x9.5cm,  10 個裝， 每個獨立包裝
- 良好透氣功能，高透氣性物料
- 可吸附呼吸水氣，長時間使用仍然舒適乾爽
- 製造廠榮獲 GMP認證
- 通過Nelson實驗室安全檢驗
- 有效阻擋細菌、體液、飛沫、灰塵、花粉、懸浮微粒等...
- 有效過濾如金黃色葡萄球菌等細菌
- 符合 SGS 物料檢驗合格
- 中國製造

【其他內容】【附訂購連結】港企推自家品牌口罩! Luck Well 兒童四層口罩 以低於成本價 $50盒/50個發售 

 

Sanrio 香港正版成人口罩

【其他內容】【買2盒平$20!】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 店員:日後會不時返口罩唔駛急

4 款口罩選擇 

E. Little Twin Stars
F. AP 鴨
G. 布甸狗
H. PC狗

售價:$90/3包,$238/10包 (可混款)

 >>>口罩訂購連結<<< (留言下單)

 可在店方門市自取免運費 ,8月中到貨

【其他內容】  【附訂購連結】醫療集團賣理的口罩? 成人/中童/小童獨立包裝口罩售 $65盒/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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